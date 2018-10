David e Victoria Beckham sono in crisi? Dopo le parole rilasciate a mezzo stampa dal divo londinese molti fan della coppia stanno iniziare a temerlo seriamente. David fa tremare la sua Victoria con alcune dichiarazioni sul loro matrimonio che non lasciano presagire niente di roseo … In vent’anni di matrimonio non si sono mai separati, è vero, ma voci di qualche crisi passeggera e presunti tradimenti di lui ogni tanto le abbiamo sentite. Presunti periodi bui però superati, visto che la celebre coppia è sempre rimasta unita. Tuttavia dopo le parole di Beckham qualche dubbio sorge: il campione, durante la trasmissione “The Sunday Project” in onda su una tv australiana, ha infatti ammesso “Il mio matrimonio con Victoria è complicato. E lo è diventato un po’ di più nell’ultimo periodo”.

Le sue parole stanno facendo il giro del mondo e introducono l’ipotesi di una possibile separazione dalla moglie dopo quasi vent’anni di matrimonio. Se l’indiscrezione trovasse fondamento, sarebbe davvero un duro colpo per i fan dei Beckham. Il calciatore ha anche parlato di “duro lavoro” a proposito della vita coniugale: “Sai, quando sei sposato da metà della tua vita, inizi a capire che c’è molto molto lavoro da fare”, ha proseguito poi il campione inglese incalzato dalla conduttrice del programma.

Dopo i rumors su una reazione negativa da parte dell’ex Spice Girls, riportati anche dal Mirror, il sexy ex capitano della nazionale inglese ha cercato di stemperare la gravità delle sue dichiarazioni, precisando il significato delle sue parole: “Io e Victoria ci conosciamo meglio di chiunque altro e quando ci sono problemi ne parliamo sempre, affrontandoli insieme. Né io né lei saremmo nella posizione familiare in cui siamo adesso se non ci fossimo incontrati tanti anni fa. Nessuno di noi sei sarebbe così forte se fosse da solo. Rispettare questo legame è la nostra chiave”. Ma, adesso il dubbio è stato instillato …