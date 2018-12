Quattro figli e mai una separazione, sebbene il calciatore abbia ammesso tempo fa in una intervista gli inevitabili alti e bassi come in ogni vita matrimoniale; David e Victoria Beckham non sembrano più felici come un tempo. Sarebbero diversi i motivi della crisi: in primis alcuni presunti tradimenti dell’ex calciatore, poi una recente lite, a causa di un furto subito in una delle ville di loro proprietà. I diretti interessati, però, hanno sempre smentito le voci su un possibile imminente divorzio. L’ultima notizia sulla famosa coppia è riportata da Hello! Magazine: Victoria Beckham si sarebbe fatta rimuovere un tatuaggio dedicato al suo David. Si tratta di una scritta che recita: “I am my beloved’s and my beloved is mine” (Sono del mio amato e il mio amato è mio).

Un gesto importante, dunque, che non può non essere stato determinato da una motivazione altrettanto importante. Anche David Beckham ha lo stesso tatuaggio, ma al momento non si sa se anche lui abbia intenzione di farlo rimuovere. Se il gesto di Victoria non fosse legato alla presunta crisi con il marito, il motivo più plausibile sarebbe che, come già accaduto con altri tatuaggi, Victoria si sia semplicemente stancata. L’ex Spice, infatti, avrebbe deciso di dare di sé una immagine più elegante … ci dobbiamo credere?