David Brown Speedback GT: mezzo milione di euro per la coupè dalla fattura esclusiva

Non solo SUV o Hypercar, il Salone di Ginevra 2017 è stato – e sarà ancora sino al 19 marzo – teatro per la presentazione di alcune delle vetture più preziose sfornate dal segmento lusso. Tra queste anche David Brown Speedback GT, una coupè esclusiva venduta ad un prezzo di circa mezzo milione di euro.

Il costruttore britannico David Brown ha presentato al Salone di Ginevra 2017 la sua nuova Speedback GT, auto di lusso della quale aveva già mostrato il concept nel 2014. Ma di cosa si tratta? La vettura – nata dalla casa automobilistica inglese David Brown – vanta un design che potrebbe essere considerato un tributo alle Aston Martin vintage anche se telaio e motore sono marchiati Jaguar. Esclusività, lusso ma anche prestazioni: la vettura, infatti, è perfetta per essere guidata quotidianamente anche da chi ama la sportività.

” Abbiamo già acquistato sufficienti telai e motori per soddisfare la nostra clientela” ha spiegato l’azienda allo stand al Salone di Ginevra 2017: il commento si riferiva al fatto che la nuova David Brown Speedback GT verrà prodotta solamente in edizione limitata, della quale non si conoscono però i numeri. Cromature, dettagli realizzati a mano nonché la panchetta posteriore estraibile – marchio di fabbrica dei nobili inglesi – rendono quest’auto un vero e proprio gioiello, proposto ad un 495mila sterline (tasse escluse).

