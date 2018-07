David Beckham e Victoria Adams anniversario di matrimonio: la celebre coppia ha celebrato il suo 19° anno di nozze a Parigi. Un anniversario speciale festeggiato insieme ai figli in una location da sogno e tanto, tanto lusso. I coniugi Beckham del resto se lo possono permettere, e vista l’occasione speciale non hanno davvero badato a spese!

Bottiglie di vino costosissime: la coppia – lei ex Spice Girls prestata alla moda, lui uno dei più grandi centrocampisti della stria del calcio inglese – ha sorseggiato durante una romantica cenetta al calar del tramonto una costosissima bottiglia di Chateau Lafite Rothschild del 1990! Quale posto migliore per farlo in quella che è la città degli innamorati per antonomasia? Alla faccia di chi periodicamente vocifera in merito a presunti molteplici tradimenti da parte del bel David, la coppia sembra invece più affiatata che mai. Una famiglia numerosa quella dei Beckham: quattro figli nati dal loro amore, tre maschi e una femminuccia, e un vero e proprio impero economico costruito negli anni. I conti in banca dei Beckham vantano infatti cifre da capogiro … David Beckham e Victoria Adams si sono conosciuti nel lontano 1997, le nozze furono da film. La cerimonia, lussuosissima, in un castello della periferia inglese, nel luglio del ’99. Victoria era diventata mamma da pochissimo. Da allora, a parte gli alti e bassi fisiologici ogni coppia di comuni mortali, non si sono mai separati. Nel frattempo in questi 19 anni sono nati altri tre figli.