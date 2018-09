David Beckham malattia: la ‘clamorosa’ rivelazione del “bello” del calcio mondiale

David e Victoria Beckham hanno parlato a Vogue della loro solida e duratura unione, mettendo fine alle voci di una separazione in corso, che si erano fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo. “Da 20 anni le persone inventano storie sulla nostra relazione, quindi David e io siamo abbastanza abituati a ignorare le assurdità e continuare a comportarci normalmente”, ha spiegato l’ex Spice Girls, “Queste voci hanno effetto sulle persone intorno a noi, questo è ingiusto”. I Beckham compaiono sulla copertina di Vogue al completo, assieme ai figli Brooklyn, Romeo, Cruz e il loro cane Olive. Nello scatto i coniugi sono distesi sull’erba sotto il sole, mentre i figli giocano con le pistole ad acqua. David Beckham, intanto, nei mesi scorsi ha rivelato di soffrire di una malattia… mentale!

David Beckham malattia: la sindrome di tourettes

David Beckham soffre della sindrome di Gilles de la Tourette (più semplicemente sindrome di Tourette) è un disordine neurologico che esordisce nell’infanzia scomparendo spesso durante l’adolescenza, caratterizzata dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, talvolta fugaci e altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. In molti pazienti, seguiti in cliniche specialistiche, emergono alcune comorbilità (diagnosi di patologie co-concorrenti diverse dalla sindrome di Tourette), come la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e il disturbo ossessivo compulsivo (DOC). Le altre condizioni sono spesso secondarie a peggioramento nel quadro clinico del paziente e quindi è fondamentale identificarle correttamente e trattarle.

David Beckham capelli: addio per un trapianto?

C’è chi dice che sia pronto a sottoporsi a un trapianto di capelli, chi semplicemente che stia affrontando un problema di calvizie. Fatto sta che non passano certo inosservate le ultime immagini di David Beckham a Miami. Sotto il sole, costume e tatuaggi in mostra, i flash si concentrano sulla sua testa. E sui capelli che non ci sono più. Qualche settimana fa era stato avvistato con un nuovo taglio, ben più corto del solito. E ora eccolo, così: e le foto in breve tempo fanno il giro del mondo…