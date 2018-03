Daniel Wellington 2018: nuovi testimonial per il brand svedese (FOTO)

Daniel Wellington punta ancora una volta su tre volti d’eccezione per rappresentare la sofisticazione e l’eleganza contemporanea delle collezioni Classic. Gli scatti della campagna ritraggono la top model americana Taylor Hill, già volto di numerose campagne e sfilate come Chanel, Fendi, Victoria’s Secret, seguitissima anche sui social con più di 10 milioni di follower su Instagram. Assieme a lei Neels Visser, modello americano, attore e aspirante dj, già noto per essere stato il volto di campagne internazionali come Dolce&Gabbana e Erdem x H&M oltre ad aver calcato le passerelle delle sfilate di Ralph Lauren.

Giovani e brillanti, i due modelli incarnano l’eleganza disinvolta e la capacità di rendere unico tutto ciò che indossano. Due bellezze opposte a quella di Ming Xi, la top model dalla seducente eleganza orientale che ha sfilato per Givenchy e Diane von Furstenberg, oltre ad essere stata testimonial del profumo Flower di Kenzo, nuovamente interprete di questa campagna di DANIEL WELLINGTON. Il brand sceglie il fascino della bellezza cosmopolita per raccontare ancora una volta un universo in cui non esistono più confini geografici, culturali ed estetici. Lo stile supera i codici convenzionali e suggerisce entusiasmanti mondi trasversali.

Un mix and match perfettamente riuscito che rivela il fascino della collezione Classic nelle sue varianti 28mm. Ultrasottile che riduce le dimensioni del quadrante senza perdere le proporzioni delicate che richiamano ancora una volta un immaginario stilistico neo-vintage. Proposti in silver e rose gold, i nuovi orologi Classic Petite 28 mm sono caratterizzati anche dai cinturini intercambiabili, da scegliere fra sette varianti in pelle, tre raffinati bracciali mesh e la proposta sporty-chic dell’iconico Nato nero.

Classic Petite 28mm ha uno charme senza tempo e una straordinaria indossabilità, da scegliere ogni giorno, anche nelle occasioni speciali, da abbinare al bracciale minimal in acciaio rose gold per una combo perfetta. Classic St. Mawes, Petite Ashfield e Classic Petite Sheffield, i modelli indossati da Neels Visser nella versione 32 e 36mm, il quadrante si riduce anche nella sua proposta maschile per abbracciare una richiesta più trasversale e adatta a ogni tipo di polso. Daniel Wellington è sul mercato italiano grazie a Watch/Lab, giovane e dinamica società specializzata nell’importazione e nella distribuzione di marchi di ricerca e innovazione nel settore dell’orologeria.