Damiani presenta la collezione Spicchi Di Luna: gioielli essenziali e ricercati

Continuiamo a parlare di gioielli con la collezione Spicchi Di Luna firmata da Damiani, una collezione che parla di Lei, del suo stile essenziale ma ricercato e della sua forte e camaleontica personalità. Il design nasce da una approfondita ricerca tecnica e stilistica: la forma costituita da una sequenza di fasci dorati, leggermente bombati, evoca l’unione perfetta delle diverse fasi della luna: i preziosi spicchi che sembrano fondersi insieme danno vita ad una creazione orafa di straordinaria bellezza.

La particolare luminosità che caratterizza il gioiello è creata dal modo in cui la luce naturale si infrange e riflette sui fasci di Luna accostati l’uno all’altro e viene esaltata dai materiali preziosi che lo costituiscono. Grazie alla cultura dei mastri gioiellieri valenzani, che da tre generazioni si tramandano, i preziosi segreti di questa arte, la dimensione estetica di questa collezione è coniugata con una vestibilità confortevole e avvolgente.

Massima espressione della donna Spicchi Di Luna la versione full pavé in oro bianco e diamanti oppure in oro giallo e diamanti fancy con sfumature dallo yellow al brown, proposte in anello, orecchini e bracciale. Una declinazione più daily, ma non per questo meno intrigante è la versione in oro giallo che comprende anche una collana. Particolarmente interessante la quarta parure, anch’essa comprensiva di collana, che abbina all’oro rosa una pietra dura, l’onice, dando vita ad un contrasto cromatico chiaro-scuro che esalta le forme e l’accostamento tra gli Spicchi di Luna. Completano la collezione due esclusivi anelli a fasce alternate: in oro giallo e quarzo fumé, in oro rosa e Sun stone.

In copertina: DAMIANI SPICCHI DI LUNA Parure in oro rosa e onice con diamante