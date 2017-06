Dalila Di Lazzaro racconta la sua lunga storia d’amore con Gianni Agnelli

Dalila Di Lazzaro, ex attrice e modella di origine friulana che negli anni Ottanta è stata fra le donne più desiderate del mondo, svela al settimanale Oggi la sua relazione segreta con l’avvocato Gianni Agnelli. Un amore tenuto lontano dai giornali quando è stato vissuto, soltanto ora la donna ha deciso di raccontarlo.

La descrizione che la Di Lazzaro regala dell’imprenditore che ha riscritto la storia del nostro Paese è senza peli sulla lingua: “Io e l’Avvocato ci siamo frequentati per molto tempo. Era affascinante, ma cinico” prosegue “Era un uomo affascinante, ma sul piano umano non mi ha mai entusiasmato. Nelle grandi famiglie spesso è così, i sentimenti vengono tenuti a freno, non c’è tempo per gli altri, nemmeno per i figli, uno pensa a godersi la sua vita e del resto se ne fotte“.

Il libro di Ferruccio de Bortoli “Poteri forti (o quasi)” in un suo passaggio lasciava intendere la relazione amorosa fra l’attrice e Agnelli, dopo che la “bomba” è stata sganciata alla Di Lazzaro non è restato che confermare.