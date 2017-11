Dalani, non solo shopping: presentato il primo libro, “Stili dell’Abitare”

In occasione del 6° anniversario dall’apertura, Dalani ha presentato il suo primo libro dal titolo “Stili dell’Abitare”. Il volume esclusivo, edito da Mondadori Electa, si ispira al progetto originale di Delia Fischer – fondatrice di Westwing Group in Germania – quale sintesi della molteplicità di stili e storie che distinguono l’universo Home & Living contemporaneo. In particolare, il primo libro italiano di Dalani si sviluppa come un viaggio nel design e negli stili d’arredo, scandito dal racconto di 7 personaggi attraverso 7 case rispettivamente interpretate secondo le ispirazioni Boho, Minimal, Shabby, Classico, Nordico, Eclettico e Glamour.

“Stili dell’Abitare” – disponibile su Dalani da fine novembre e da Gennaio 2018 su Mondadoristore.it, su Amazon.it, IBS.it, Hoepli.it, presso tutti i punti vendita Mondadori Electa e attraverso una selezione di librerie operate da Mondadori/Einaudi – propone quindi un percorso di immagini, parole, emozioni e suggerimenti che riflettono, attraverso esperienze e ambientazioni reali, lo spirito libero, creativo e curioso con cui Dalani approccia ogni giorno il mondo del design e dell’arredamento di interni. “Stili dell’Abitare racchiude il significato più autentico di Dalani. La sua ambizione è quella di colmare la distanza che spesso separa l’Italia dagli altri paesi europei. La vocazione democratica del design, che ci permette di esprimere la nostra personalità attraverso gli oggetti di cui ci circondiamo” hanno commentato Karim El Saket e Mattia Riva.

“Stili dell’Abitare” di Dalani “E’ un invito a lasciarsi ispirare per rendere la propria casa ogni giorno più bella. Una missione che si traduce pienamente nella nostra ricerca e nelle nostre offerte esclusive, caratterizzate da elementi di arredo e pezzi unici provenienti da tutto il mondo” – hanno continuato i fondatori alla guida del portale italiano.