Cyber Monday 2017: al via il lunedì degli sconti tecnologici

Terminata (o quasi) la febbre da Black Friday, è tempo di pensare al Cyber Monday. Il lunedì successivo al venerdì nero dello shopping, infatti, è conosciuto negli Stati Uniti come quello che chiameremmo qui “lunedì cibernetico”. Questa dicitura sta ad indicare la possibilità di trovare offerte da urlo nei negozi online, a differenza del Black Friday quando – almeno secondo tradizione – dovrebbero essere i negozi fisici a proporre sconti su migliaia di prodotti.

Ma quali sono le offerte da non perdere in occasione del Cyber Monday? Come spesso accade, le catene che offriranno in assoluto più sconti saranno Mediaworld, Unieuro ma anche Euronics o Trony. Tra gli e-commerce più celebri, invece, Amazon sembra rimanere il leader delle offerte in occasioni del Cyber Monday e, più in generale, della settimana del Black Friday 2017. Anche lunedì 27 novembre, infatti, i clienti potranno approfittare di migliaia di offerte su centinaia di oggetti, dagli accessori per la bellezza sino a smartphone e gadget tecnologici.

In attesa del Cyber Monday, che sappiamo del Black Friday 2017? Ad anticiparci i risultati del venerdì nero dello shopping è Amazon. Il colosso dell’e-commerce afferma infatti che: