Crystal Cruises: la prima crociera aerea di lusso su un Boeing 777

Crystal Cruises lancia una crociera aerea, la prima, su un Boeing 777-200LR, completamente personalizzato e riservato ai partecipanti del viaggio. Le modalità sono simili a quelle navali: intrattenimento a bordo, relax, servizi speciali e un itinerario di viaggio che contempla diverse tappe.

Il debutto nei cieli per la crociera aerea di lusso è previsto a New York il prossimo 31 agosto. Ovviamente gli interni del velivolo sono stati pensati per offrire un’esperienza di viaggio super confortevole: sedili esclusivi – dotati di coperte di design – in grado di distendersi fino a raggiungere i 180 gradi, per trasformarsi in un letto. Ogni postazione sarà dotata di ogni comfort ed intrattenimento immaginabili.

Come da tradizione, in ogni crociera che si rispetti, grande importanza viene data alla cucina: sarà rigorosamente stellata; presso il magnifico ristorante allestito sul Boeing. Non mancano neppure un lounge e un bar, che potranno servire vini, champagne e liquori di qualità grazie alla cella refrigerata installata sul velivolo. L’aereo farà tappa a Chicago, Los Angeles, Tokyo, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Manila, Bangkok e infine Parigi, promettendo un mese indimenticabile, al costo di 160mila dollari a persona.