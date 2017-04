Crociere di Lusso: ecco la Silver Muse la nave extra lux di Silversea Cruises

Per tutti coloro che vogliono regalarsi una crociera di lusso che sia un’esperienza unica ed esclusiva è tempo della Silver Muse. Presentata presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente la maestosa “Silver Muse”, promette una crociera extra lusso realizzata per la società armatrice Silversea Cruises.

Parterre di eccezione fra coloro che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale: Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, ha benedetto la nave, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Chairman di Silversea Cruises, e Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri. Una nave da 40.700 tonnellate di stazza lorda e la capacità di ospitare 596 passeggeri a bordo: “Silver Muse” rappresenta un’evoluzione di “Silver Spirit” ridefinisce i canoni del viaggio oceanico ultra-lusso, conservando l’intimità della piccola unità e le spaziose cabine – tutte suite – che sono il marchio di Silversea“.

L’armatore Manfredi Lefebvre punta ad esaltare l’eccellenza della nostra cultura, basti pensare alla collezione di arte contemporanea di soli artisti italiani a tema viaggio. Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, ha asserito: “Con l’attuale livello record del carico di lavoro, Fincantieri garantisce la piena occupazione dei cantieri dedicati alla produzione cruise fino al 2025 e avrà nei prossimi anni un’incidenza media annua dell’1% sul Pil italiano. Per tutto questo Il nostro gruppo è conosciuto e apprezzato nel mondo come un’eccellenza e a buon diritto rappresenta un fondamentale biglietto da visita per il Paese.“