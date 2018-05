Crociere di lusso: è nata Seabourn Ovation, la nave più esclusiva del 2018

E’ la Seabourn Ovation, la nave più esclusiva del 2018. Una nave da crociera di extra lusso per la vacanza dei sogni. Seabourn è una tra le migliori compagnie di crociere al mondo, e si sta adoperando per portare a termine la realizzazione di Seabourn Ovation, che sarà la nuova nave nella sua gamma di crociere di lusso. La nave è stata ordinata da Seabourn a Fincantieri nel dicembre 2014. La costruzione è iniziata a giugno 2016 e la chiglia è stata posata a dicembre 2016 a Genova. Seabourn Ovation sarà lanciata nel 2018, è una nave da crociera molto innovativa e lussuosa, ancor più delle altre navi Seabourn. Moderna e acclamata, super lussuosa del settore, il cui modello si rifà ad altre navi pluripremiate della compagnia Seabourn, Odyssey e Encore. I progettisti al lavoro per realizzare questo gioiello della navigazione hanno fatto sì che il risultato sia la fusione delle già eccellenti caratteristiche delle due, nell’intento di andare anche oltre mediante il ricorso a nuove tecnologie.

Il progettista di questa incantevole nave è Adam D. Tihany, noto per il talento nell’ideare e sviluppare spazi individuali eleganti e ambienti in resort, ristoranti e strutture alberghiere di extra lusso. Nel realizzare i suoi progetti ricorre ad una eccellente varietà di elementi che rappresentano la personalità, il valore del marchio e le preferenze della sua clientela. Nella progettazione e realizzazione della Seabourn Ovation ha dato il meglio di sé: i viaggiatori che occuperanno la nave saranno molto esigenti e trascorreranno circa una settimana a bordo per visitare le mete tra le più suggestive e amate al mondo. Sulla nave i visitatori potranno anche viaggiare per più di sette giorni, e il loro soggiorno sarà dunque deliziato e reso ulteriormente piacevole da spazi e attività pensati appositamente a tal fine, per tenere cioè occupati durante il giorno, anche in mezzo al mare, i viaggiatori. Tihany ha raccolto la sfida e progettato un capolavoro degno della sua creatività.

Punto di forza della nave sono le suite spaziose e ben progettate. Sono quattro: Suite Wintergarte, Suite Signature, Suite spa attico e attico, Suite Veranda. Offrono ogni comfort, in modo che i passeggeri possano rilassarsi e liberarsi della stanchezza delle loro attività quotidiane; ogni dettaglio, dagli armadi, zone notte, alle aree salotto, bagni eleganti e opzioni di intrattenimento personale è disponibile in ciascuna di esse. Pregiatissimi i tessuti usati nell’arredamento, sofisticata la gamma dei colori delle stanze, che insieme a tanti alti dettagli faranno la differenza garantendo una crociera indimenticabile. c