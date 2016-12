Cristina Parodi, Giorgio Gori figli: Benedetta la primogenita sui social (foto)

Bellissima, di grande classe e intelligente: Cristina Parodi ha tutte la carte per essere considerata la donna perfetta. Sposata con l’imprenditore – e ora attuale sindaco di Bergamo – Giorgio Gori, la giornalista ha avuto da questo matrimonio 3 figli. Benedetta, la primogenita, ha debuttato sui social ed è bellissima e mai eccessiva: esattamente come la celebre conduttrice e giornalista.

Fisico esile, sorriso pieno, faccia pulita e il nome dell’altrettanto celebre zia. Sui social della ventenne Benedetta si vedono stralci di una vita “normale” per una ragazza della sua età, senza eccessi spesso tipici dei figli delle celebrità. Lo charme di mamma Cristina, con quell’eleganza semplice, è stato ereditato a piene mani dalla bella Benedetta.

La ragazza ha già debuttato come modella, avendo anche un’altezza rispettabile adatta per la passerella; ma si concentra sullo studio. Come la sua omonima zia ama la cucina, infatti studia Scienze Gastronomiche. Di lei, la celebre mamma dice che è la più bella della famiglia e che ha qualcosa di davvero speciale.