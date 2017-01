Cristina Marino, Luca Argentero: i retroscena dell’amore e Myriam Catania

Cristina Marino, il nuovo amore di Luca Argentero, si racconta a Vanity Fair. “Sono nata a Milano da papà siciliano e mamma pugliese. Mio padre è imprenditore, ho un unico fratello più grande che lavora con lui. I miei da piccoli ci fecero fare un sacco di pubblicità, da quella della Kinder a Giovanni Rana. Crescendo mio fratello ha smesso, io no. Contemporaneamente mi sono iscritta a Giurisprudenza. Ma è durata poco“. Poi sono arrivate la recitazione e la moda, con conseguente trasferimento a Roma.

Dei suoi amori racconta: “Ho avuto un primo amore dai 18 ai 23 anni. Uno di quelli che vivi come se fosse per sempre, ma dentro sai che non sarà così” mentre il secondo l’ha definito più adulto e meno “alla Moccia”. Circa i 13 anni di differenza fra lei e Argentero, e la possibilità che pesino la Marino asserisce “No, Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più“.

Circa l’ex moglie dell’attore, Myriam Catania, la Marino chiarisce che quando ha conosciuto Argentero – sul set di Natale ai Caraibi – il rapporto con la moglie era già terminato da un anno e che mai si sarebbe intromessa in un matrimonio.