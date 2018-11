La cantante non ne fa mistero e, con orgoglio, rivela: “So di essere un sogno erotico di molti uomini, perché me lo hanno anche scritto”. All’attivo 86 album e oltre 7 milioni di copie vendute, lei dice che non si stupirebbe se qualcuno le chiedesse di vestirsi da Kiss me Licia, personaggio da lei interpretato sul piccolo schermo: “Potrebbe capitare, visti certi commenti alle mie foto su Instagram, non so se me la sentirei”, puntualizza.