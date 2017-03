Cristina Buccino e Colin Farrell: amore patinato, asse Milano-Los Angeles

E’ stata Novella2000 a lanciare lo scoop, dopo aver avvistato Cristina Buccino in compagnia di Colin Farrell durante la Fashion Week meneghina: “Cammina abbracciata a un bel ragazzo: viso perfetto, baffi da moschettiere, molto sexy, con un cappellino che gli copre un po’ il volto. Il suo viso mi è familiare… Cristina mi saluta di fretta, lui neanche mi guarda. Solo quando i due salgono su un’auto nera con autista, focalizzo: è Colin Farrell! Uno dei sex symbol di Hollywood”.

Pare che i due si siano conosciuti a Milano in occasione delle sfilate e non sia una passione passeggera. La bella modella ed ex naufraga, raggiunta telefonicamente e interrogata sulla vicenda, ha asserito: “Sono piena di impegni di lavoro, appena potrò lo raggiungerò a Los Angeles, sono una donna in love. Ora però devo correre dal parrucchiere, stasera ho un appuntamento importantissimo…”. Sulla Buccino si era vociferato di relazioni con il calciatore più desiderato del mondo, Cristiano Ronaldo, e con il ballerino ex marito di Belen Rodriguez. Proprio su De Martino la bella mora ha smentito categoricamente: “Leggendo i giornali so che Stefano è un bravo papà. Lo conosco poco, a Ibiza un amico comune ci ha presentati, Stefano si è fermato al mio tavolo a bere un bicchiere. Non c’è altro”. Smentita clamorosa anche per la liason ipotizzata con il fuoriclasse Cristiano Ronaldo.

Da parte sua, Colin Farrell aveva dichiarato recentemente: “Non esco con una ragazza da quattro anni” , pare che ora le cose siano cambiate…