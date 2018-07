In Italia il futuro di Cristiano Ronaldo vedrà anche i fiori d’arancio? Quello che in tanti si chiedono e se, a questo punto, sarà un matrimonio all’italiana quello di Cristiano Ronaldo, new entry bianconera? Il calciatore ha conquistato il Belpaese e ora pensa alle nozze tricolori. Il settimanale Gente, che pubblica le immagini del campione immerso in mare con la sua dolce metà Georgina Rodriguez, ipotizza un sì proprio sotto la Mole tra la bella modella che lo ha reso padre per la terza e quarta volta e il fenomeno del calcio mondiale appena sbarcato alla Juventus. Ma dove andrà ad abitare il campione lusitano in quel di Torino? Dal numero 10 di Alex Del Piero a Cr7. Potrebbe esserci un ideale passaggio di testimone, e di casa, tra due grandi campioni nella trattativa più clamorosa di questa estate di calciomercato. Cristiano Ronaldo potrebbe infatti acquistare la casa in collina di Del Piero.

È a mezza collina, lungo la strada che dal ponte Isabella porta a San Vito. Con vista su quasi tutta Torino, il Monviso e la Sacra di San Michele. E appena sotto, il borgo medievale, Torino esposizioni e il fiume Po. La casa, moderna, ma in una zona tranquilla, corrisponderebbe all’identikit che il calciatore, appena ingaggiato dalla Juventus, ha dato ai suoi collaboratori che si occupano dei suoi interessi immobiliari. Proprio la recente costruzione dell’immobile l’avrebbe fatta preferire all’altra villa della collina – sempre in zona San Vito, ma più in alto – abitata in passato da Zinedine Zidane. Del Piero ci ha abitato fino a qualche tempo fa, prima di emigrare negli States e scegliere Milano come punto di riferimento in Italia dopo la separazione dalla moglie Sonia Amoruso.

Dunque la casa, che avrebbe un numero di camere sufficienti alle richieste di Ronaldo (ne vuole sette per far spazio ai figli anche alla madre quando lascerà l’isola di Madeira per venirlo a trovare nella sua nuova esperienza calcistica) potrebbe essere rapidamente a disposizione del campione portoghese che, tuttavia, per un breve periodo potrebbe sistemarsi in un appartamento del centro. Nell’attesa di realizzare alcuni lavori di ristrutturazione nell’ex dimora di Del Piero.