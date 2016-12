Cristiano Ronaldo si regala una Mercedes di extra lusso

Cristiano Ronaldo si è concesso un regalino di Natale davvero speciale: una Mercedes GLE 63 AMG Coupé S, top di gamma del marchio tedesco. Come ogni auto di lusso che si rispetti ha anche un prezzo davvero “importante”.

Il prezzo di listino base è di 141 mila euro, ma in questi casi non ci si ferma mai al modello basico e si arriva facilmente a toccare i 150 mila con i vari optional. Una gioiello del genere vanta un motore 8 cilindri biturbo da 585 cavalli che permette un’accelerazione massima di 300 chilometri orari. In soli 4”2 si arriva da 0 a 100 km/h.

Un nuovo acquisto che si aggiunge alla scuderia di lusso del calciatore che non ha mai nascosto il suo amore per le auto potenti. Per celebrare degnamente la vittoria raggiunta a Euro 2016 CR7 si era regalato una Bugatti Veyron da 2,5 milioni di euro. Rimanere all’altezza di questi standard e mantenere alto il livello della collezione è sempre più difficile.