Cristiano Ronaldo è rifatto? L’asso del calcio mondiale oggi è anche simbolo – oltre che di estrema bravura e professionalità – di perfezione fisica. Salutista, cura il suo corpo in maniera quasi maniacale, fa tante rinunce a tavola per essere sempre al top e, a confrontare una sua immagine attuale con quella che lo immortalava ragazzino e agli esordi, si rimane davvero di stucco.

Radicalmente diverso, il giovane Ronaldo aveva decisamente un’altra espressione! Secondo il gossip sarebbe ricorso a diversi interventi di chirurgia estetica che gli sarebbero costati una cifra che si aggira attorno a 50mila euro . A fare il conto delle presunte spese sostenute dal calciatore portoghese per migliorare il proprio aspetto è stato il settimanale “Novella 2000”. Sempre secondo il giornale di gossip, CR7, nuovo acquisto della Juventus,si sarebbe rifatto sopracciglia, naso, sorriso, capelli, fronte e muscoli naso-labiali. Eccolo com’era agli esordi:

Ritoccare l’arcata sopraccigliare gli sarebbe costato 600 euro all’anno; anche il naso sarebbe cambiato: secondo il dottor Karidis, chirurgo estetico consultato dal tabloid The Sun, Cristiano Ronaldo avrebbe subito una leggera modifica sulla punta, ritocchino costatogli circa 5mila euro. Denti: il sorriso di Cristiano Ronaldo non è più lo stesso. Un cambiamento radicale costato 20mila euro. Anche la capigliatura è molto cambiata: da chioma selvaggia e crespa a capelli corti e lisci. Ronaldo si sarebbe sottoposto a un trattamento di epilazione definitiva e rifoltimento mirato per il costo di 10mila euro. Ancora, la amno del chirurgo si noterebbe anche sulla fronte e i muscoli naso-labiali: punturine di botox e filler di riempimento costato al campione almeno 1.500 euro.