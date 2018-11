Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto un po’ i conti in tasca al calciatore tra jet da 31 milioni, orologi con 420 diamanti e bottiglie per festeggiare i compleanni dei bambini da 20mila euro l’una. Questi i numeri che ci raccontano il gossip delle ultime settimane. Lo stipendio della Juventus, cui si aggiungono gli introiti pubblicitari, portano a un budget annuale vicino ai 100 milioni, che Cristiano si gode insieme alla compagna Georgina e ai suoi quattro figli. L’ultima nata, Alana Martina, ha compiuto un anno nei giorni scorsi, e la famiglia al gran completo ha festeggiato a Londra – è il caso di dirlo – senza badare a spese. Nella villa torinese in cui vive con Georgina e figli c’è ogni comfort: un mega-giardino, la palestra con criosauna, 20 box per le auto (il cinque volte campione del mondo ne possiede ben 18!). E poi jet privato, costato 31 milioni e dotato di ogni lussuosa comodità.