Cristiano Ronaldo orologio di diamanti da oltre 2.1 milioni di euro! Conferenza stampa extra lusso per il campione portoghese che ieri ha sfoggiato il prezioso accessorio durante la conferenza stampa di vigilia al match di Champions League e nel corso del sopralluogo sul terreno dell’Old Trafford. L’immagine dell’orologio tempestato di diamanti dal valore di oltre due milioni di euro, al suo polso, sta facendo il giro del web. A realizzarlo la Jacob & Co., di cui CR7 è ambasciatore dal 2013. “So che sono un esempio dentro e fuori dal campo al 100%, io sorrido sempre, sono un uomo felice, ho una famiglia fantastica, ho la salute, ho tutto” – ha detto di sé il campione rispondendo alla questione sul presunto stupro di cui è accusato – “Il resto non interferisce. I miei avvocati sono fiduciosi, la cosa importante è che mi godo il calcio e la mia vita. Alla fine si saprà la verità”.

Il nuovo orologio del portoghese ha attirato l’attenzione di fotografi e giornalisti in conferenza stampa, del resto era impossibile non notare il prezioso, vistosissimo, al polso dell’asso del calcio. Nella precedente ‘versione’, infatti, CR7 si era fermato a un modello della stessa Jacob & Co dal valore di circa 113 mila euro, con un peso totale di 15.25 carati. Ma stavolta l’orologio scelto vale molto di più, oltre 2 milioni di euro! CR7 ha voluto fare le cose in grande, esibendo al polso per la prima volta in pubblico il nuovo orologio personalizzato della collezione Jacob & Co. Cavair Turbillon. 2.1 milioni di euro il suo valore, tempestato di ben 424 diamanti bianchi, come testimoniano le foto pubblicate dal Daily Mail scattate durante la conferenza stampa di ieri.

Il cinque volte Pallone d’oro è ambasciatore di Jacob & Co. da quando era al Real Madrid, e da allora ha sfoggiato orologi col passare del tempo sempre più costosi. E’ lui il testimonial del brand. Scegliere un orologio del genere da indossare in una occasione ufficiale è prova, ancora una volta, dell’immagine perfetta di sé che Ronaldo ama dare. Lui, prova vivente degli alti livelli cui possa portare la cura di sé, del proprio corpo. L’immagine della eccellenza, lusso, eleganza. L’ego in cattedra. Con il suo nuovo orologio, Cristiano ha scalzato anche l’appariscente rapper Wizkid, che di recente aveva messo in mostra un orologio da quasi 1.4 milioni di euro, progettato da Franck Muller.