Cristiano Ronaldo lancia il suo profumo: CR7, la fragranza per l’uomo intraprendente ed ambizioso

Cristiano Ronaldo lancia il suo profumo, CR7. Giovane e casual, si tratta di una fragranza pensata per un uomo sempre in movimento, ambizioso, intraprendente e che vive la vita al massimo. In sostanza il modus vivendi dell’asso del calcio portoghese, neo acquisto della Juventus e ormai divo sui social, dove è seguito da 142milioni di follower! Il 5 volte Pallone D’Oro però non è solo il calciatore più bravo al mondo ma anche un imprenditore nel settore dell’intimo, della ristorazione e ora anche dei cosmetici.

Il nuovo profumo by Cristiano Ronaldo è una fragranza che descrive l’umo dinamico e con il culto del corpo, ideato dal campione per sé e per tutti fan, sportivi e non. Si chiama CR7, è una fragranza appartenente al gruppo dei fougère-legnosi: fusione di bergamotto, cardamomo, lavanda, tabacco, cannella, legno di sandalo, muschio e vaniglia. Tutti aromi dolci accesi, ma anche audaci, di chi ha un carattere forte, carismatico e pieno d’energia.

“Usare il profumo mi fa sentire bene e volevo creare qualcosa che fosse facile da indossare tutti i giorni. Ovunque io vada porto sempre il mio CR7 con me, così anche in viaggio posso avere una sensazione di freschezza ed essere sicuro di sentirmi sempre al meglio”, ha detto l’asso portoghese nel presentare al pubblico la sua fragranza. Anche il flacone del profumo è molto particolare: la bottiglia è in vetro rosso traslucido, la scritta centrale color argento. U profumo comodo da portare in palestra e vaporizzare sul corpo subito dopo la doccia. Su Mavive, suo distributore esclusivo, tutte le informazioni per lo shop online. Ci si aspetta che il nuovo profumo CR7 vada sold out in poche ore: ormai infatti tutto ciò che Cristiano Ronaldo tocca … diventa oro!

Potrebbe interessarti anche: Nuovo profumo Trussardi: Sound of Donna, testimonial la cantante Annalisa