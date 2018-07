Cristiano Ronaldo Juve: è lui l’uomo del momento. Non si parla d’altro in questi giorni, e anche chi solitamente non ama il ‘pallone’ lo sa: l’asso del calcio mondiale potrebbe presto, prestissimo, vestire la maglia bianconera. I tifosi attendono con ansia di averne certezza – la trattativa è in corso e potrebbe arrivare a conclusione da un’ora all’altra – e nel frattempo la stampa mondiale impazza. Le passioni di CR7, quando guadagna, quanto pesa, cosa mangia, come si allena, chi è la sua fidanzata, quanti figli ha … e chi più ne ha più ne metta. Cristiano Ronaldo è il personaggio del momento e tutto ciò che lo riguarda in questo momento fa notizia.

Tra le tante curiosità che circolano sul suo conto, certamente l’aspetto economico tiene banco su tutto. Lusso sfrenato, auto costose, Cristiano Ronaldo può tutto, insomma. Anche avere a disposizione un elicottero nell’hotel di lusso in cui sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, pronto a decollare da un momento all’altro per … Torino. Il 5 volte Pallone d’oro sta infatti soggiornando in un Resort di lusso a Mykonos, isola greca nell’Egeo, con la bella fidanzata Georgina Rodriguez e i figli, inclusa la piccola Alana Martina, prima figlia della coppia e quarta per il 33enne attaccante.

Ronaldo in questi giorni è sempre in contatto con il suo agente Mendes, pronto per ogni evenienza. Anche volare in Italia da un minuto all’altro. E, lui che può permetterselo, secondo i rumors avrebbe avvertito i proprietari dell’albergo presso cui sta alloggiando, dopo essere rientrato dal mondiale in Russia, di tenersi pronti ad un’eventuale partenza: “Tenete pronto l’elicottero”. Il campione portoghese è in vacanza ma anche no. Il colpo di calcio mercato tanto atteso potrebbe davvero riguardarlo e richiedere il suo immediato arrivo in Italia. Così durante il suo soggiorno nell’hotel di Costa Navarino, a 3 ore da Atene, si tiene pronto per una eventuale partenza alla volta di Casa Juventus.