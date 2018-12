Cristiano Ronaldo e Irina Shayk: la super top model russa che fu fidanzata per diversi anni con il campione portoghese ha vuotato il sacco. La sexy 32enne ha rivelato solo adesso i motivi per i quali lasciò CR7, e noi vi riportiamo le sue parole: “Si è detto e scritto molto sulla nostra storia, ma la realtà è che Cristiano mi ha tradito con decine di donne. Questo è il motivo della nostra separazione“. Altro che ingerenza nella loro relazione di Maria Dolores, mamma del calciatore. La verità dunque è più scontata di quel che mai avremmo potuto immaginare: Ronaldo le fu infedele e più d’una volta.

Decine di scappatelle che la bella Irina non è riuscita più a sopportare. Ora padre di quattro bambini e innamoratissimo della attuale compagna e convivente, Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo con la meravigliosa modella non è stato un gentiluomo, e gli uomini di mezzo mondo leggendo queste righe ora si domanderanno come sia possibile tradire una donna così bella e innamorata. Cristiano Ronaldo ha sempre avuto donne bellissime – nella lunga lista compaiono anche i nomi delle italiane Raffaella Fico e Cristina Buccino – ma il legame con Irina, angelo di Victoria’s Secret, è stato quello più lungo e serio prima di Georgina, giovane modella spagnola.

Irina e Ronaldo erano stupendi insieme, ammirati e invidiati da mezzo mondo. Lui asso del Real Madrid, lei top model tra le più famose al mondo. La loro separazione fu un fulmine a ciel sereno, arrivò all’improvviso e in maniera inaspettata poco prima della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2014, dopo cinque anni di amore intenso e appassionato. Si è vociferato tanto sui motivi della rottura, e la verità è arrivata solo adesso. La Shayk ha raccontato ora il vero motivo che l’avrebbe indotta a lasciare il campione della Juventus: la sua infedeltà. La Shayk oggi è innamorata del divo del cinema statunitense Bradley Cooper, al quale ha dato una bambina. Sia Irina che Cristiano hanno trovato la felicità …