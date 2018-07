Cristiano Ronaldo Instagram, il post dopo giorni di silenzio fa 8 milioni di like in poche ore: "Buongiorno con amore" . Ecco la foto che ha mandato in visibilio i fan

Cristiano Ronaldo Instagram: il post dopo giorni di silenzio fa 8 milioni di like in poche ore. Un suo tweet sui social può anche raggiungere 10 milioni di follower. Sì, Cristiano Ronaldo è l’uomo dei record, e da quando è entrato a far parte del Club juventino l’attenzione sulla sua persona e tutto ciò che lo circonda non fa che aumentare. Dopo il suo “Buongiorno” in italiano per accompagnare la foto che lo ritrae sorridente all’Allianz Stadium di Torino (9 milioni i like!), CR7 torna a farsi sentire su Instagram dopo un’assenza di qualche giorno dall’Italia, e che lo ha visto all’estero per motivi di sponsor e pubblicità.

“Holidays whit love”, ovvero “Vacanze con amore”, con questo post ha rotto il silenzio social che durava da alcuni giorni. Cristiano Ronaldo è riapparso, e subito si parla di lui perché tanta è l’attesa di vederlo giocare nella Juentus; la foto che lo ritrae è scattata in una località di mare, il campione è insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez, innamorato e sereno. La coppia si trova in un resort di lusso, nel post la località non viene specificata. In otto ore lo scatto ha quasi raggiunto 8 milioni di ‘mi piace’.

Georgina, che ha dato alla luce otto mesi fa la loro bambina (Ronaldo ha altri tre figli), Alana Martina, è bellissima accanto a lui. La ‘moderna “Cenerentola’, come è stata ribattezzata, indossa dei mini short e una canotta total black. I sandali con tacco vertiginoso e plateau sono invece color oro. Sguardo dolcissimo da cerbiatta e capelli lunghi corvini, i fan sono andati in visibilio vedendoli insieme. Pioggia di complimenti per la coppia. La loro storia d’amore svaa gonfie vele e già si parla di possibili nozze italiane nell’arco di poco tempo. La data del ‘sì’ sarebbe però ancora segreta. CR7 ha regalato alla modella uno splendido anello di fidanzamento da circa 700 mila euro, c’è da aspettarsi nozze da sogno …!