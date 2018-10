Cristiano Ronaldo gossip: la fidanzata Georgina Rodriguez sperimenta un cambio look virtuale e chiede consiglio ai follower su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae con i capelli biondi. La 23enne modella spagnola, fisico conturbante e occhi da cerbiatta, convive con il sette volte Pallone d’Oro e il 12 novembre 2017 ha dato alla luce Alana Martina, quarta figlia di CR7, già padre di tre bimbi avuti da madri surrogate. I due sono innamoratissimi e in questo periodo delicatissimo per il campione, accusato di stupro dalla ex modella 34enne Kathryn Mayorga, la bella Georgina lo sta sostenendo più che mai.

La modella vuol farsi bionda per il suo campione. Vi piace la trasformazione? Nella foto apparsa su Instagram la si vede salire le scale e voltarsi: tacchi a stiletto, pantaloni neri in pelle aderenti che evidenziano il suo prorompente lato b e la lunga chioma di capelli corvini … diventati biondi. Georgina Rodriguez ha usato Instagram per far vedere ai suoi tanti follower il suo nuovo look e capire quanto effettivamente piacerebbe ai suoi ammiratori in versione ‘blonde’. La modella compagna del fuoriclasse portoghese è passata dal nero al biondo, il suo un cambio radicale che ha stupito un po’ tutti. La Rodriguez è ormai una presenza fissa all’Allianz Stadium ed è sempre più popolare in Italia. L’Italia la ama e lei ama l’Italia.

Le voci su Cristiano Ronaldo non la turbano affatto. La modella non ha mai dubitato della sincerità del compagno, il quale a sua volta si è detto tranquillo perché innocente, certo che le indagini in corso dimostreranno la sua estraneità ai fatti. Non c’è stato alcuno scossone nella vita di coppia tra CR7 e la sua fidanzata, dunque, il loro legame è più saldo di prima. Georgina Rodriguez sta entrando sempre più nella vita di Cristiano Ronaldo, c’è infatti chi vocifera che presto i due piccioncini convoleranno a nozze. E anche da bionda è sexy e seducente!