Cristiano Ronaldo gossip: l’asso del calcio si faceva fare la manicure da Irina Shayk, super top model sua ex fidanzata. Questa l’indiscrezione che sta circolando da ore sul calciatore tra i più pagati del mondo neo acquisto della Juventus. Il gossip è spuntato fuori durante Vieni da me, nuovo programma pomeridiano condotto su Rai 1 da Caterina Balivo.

Il paparazzo Maurizio Sorge ha infatti rivelato in diretta tv di aver fotografato qualche tempo fa CR mentre si faceva fare una manicure dall’ex fidanzata, la top model Irina Shayk, con cui la love story è durata dal 2010 al 2015. Era stata la modella russa ad interrompere la relazione, stanca dei continui tradimenti del giocatore e dell’invadenza della suocera, Maria Dolores.

Come raccontato dal fotografo, i due si trovavano in vacanza alle Maldive dove il campione aveva addirittura prenotato un atollo tutto per sé, per la sua ex e per il suo entourage, così da avere il massimo della privacy. “Venti persone della sua sicurezza hanno provato a salire sulla mia barca” ha detto il paparazzo, la cui rivelazione è stata accolta con un po’ di stupore dal pubblico in studio, che quasi non credeva a ciò che stava sentendo. “È vero, ho anche le foto”, ha aggiunto Sorge per essere più credibile. Certo che se ci pensiamo bene in effetti Ronaldo ha il culto maniacale del suo corpo. Lo cura fino all’eccesso, il portoghese non sgarra mai nemmeno a tavola e ad un costante allenamento associa una dieta sana ed equilibrata per essere sempre al top. Qualche anno fa, prima del suo arrivo a Torino, Cristiano era stato pizzicato con lo smalto nero ai piedi. Una stravaganza di cui CR non aveva mai parlato …

