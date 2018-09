Cristiano Ronaldo gol Juve: ed eccole arrivate le prime due reti dell’asso portoghese. Alla quarta giornata di campionato, scontro in casa contro il Sassuolo, CR7 – finora a secco i gol – si è finalmente ‘sbloccato’ ed ha messo a segno i primi gol per la felicità dei tifosi bianconeri e della stampa, che da tempo moriva dalla voglia di titolare il tanto atteso momento.

Un giorno di festa in casa Juve ma anche e soprattutto in casa Ronaldo. La fidanzata del campione era presente come sempre all’Allianz Stadium per dar forza e sostenere il suo campione. Il suo messaggio ai tifosi è già sui social da due ore e ha raggiunto quasi 3milioni e mezzo di like: “Sono molto felice di aver segnato la mia prima doppietta con la maglia della Juve e soprattutto di aver contribuito a questa importante vittoria della squadra!👍🏽⚽️⚽️”.

Anche la bella Georgina ha pubblicato su Instagram il suo post per l’amato fidanzato: Complimenti papà per essere il migliore al mondo ❤️ @cristiano @juventus #finoallafine”. Con queste parole la modella madre di una dei suoi quattro figli ha condiviso la gioia di questa giornata. La conturbante Wags ha presenziato infatti alla partita tra Juventus e Sassuolo in cui il fenomeno portoghese ha messo a segno una doppietta. Il look scelto sportivo e nel contempo sexy: total black, panta attillati fin sotto il ginoccho, top aderente che metteva in mostra il prorompente decolleté. Sandali rosa con tacco a stiletto e capelli raccolti e stiratissimi. Con lei due dei quattro figli. Georgina Rodriguez ha attirato su di sé le attenzioni dei tifosi della Juventus sia fuori che dentro l’impianto sportivo, vista la mise!

