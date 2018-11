Cristiano Ronaldo non bada a spese: proseguono a gonfie vele le sue vacanze londinesi con la fidanzata Georgina Rodriguez e Cristiano junior a Londra. Dopo la notizia dell’hotel di lusso Bulgari con suite da 10mila euro a notte, ancora spese folli per l’asso del calcio portoghese. Il quotidiano inglese Sun ha infatti rivelato che l’attaccante della Juventus ha speso 31mila euro per due bottiglie di vino molto pregiato. CR7 sta festeggiando il primo compleanno della figlia Alana Martina, e gli acquisti di lusso in questi giorni di relax non si contano. Due bottiglie di vino pregiato, il 5 volte Pallone d’Oro ha speso 31mila euro in pochi minuti. Uno di questi è il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo. Per l’esattezza 20mila per il Richebourg Grand Cru, il più costoso al mondo che non si trova neanche nel menù dei ristoranti, e altri 11mila per il Pomerol Petrus del 1982.