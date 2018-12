Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: la coppia non sta per convolare a nozze. A smentire le sempre più insistenti voci di nozze a breve per l’asso del calcio portoghese e la sexy compagna, modella e influencer spagnola, è CR 7 in persona. Perché dunque si vociferava di un matrimonio a breve per l’attaccante juventino e la fidanzata? Tutto sarebbe stato frutto di un equivoco a detta del calciatore.

“Io vado ogni settimana in chiesa per ringraziare Dio per quello che mi da. Un paparazzo una volta mi ha visto e ha pensato che stessi organizzando le nozze. In futuro non so se succederà, ma adesso non è nei miei piani”, ha detto Ronaldo alla Gazzetta dello Sport. Il matrimonio con l’amata Georgina non arriverà “a breve”, dunque, come invece volevano i giornali di gossip. Lo scorso novembre, infatti, anche il quotidiano portoghese Correio da Manha rivelò che il calciatore della Juventus aveva fatto la proposta alla Rodriguez regalandole un anello durante una breve e lussuosa vacanza a Londra. La coppia in quell’occasione festeggiò il primo anno di vita della figlia Alana Martina.