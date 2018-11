Celebrità 0 Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez gossip: fuga d’amore a Londra per l’attaccante juventino e la sexy modella spagnola. Il nido che li accoglie? Una suite al Bulgari Hotel di extra lusso, da diecimila euro a notte! CR7 è volato a Londra per dare il via alla pausa di campionato. Con lui la compagna Georgina Rodriguez e il figlio Cristiano Jnr. Il 33enne asso portoghese del calcio mondiale; la famigliola è arrivata nello sfarzoso Bulgari Hotel di Knightsbridge nelle prime ore di questa mattina. La pausa dai campi di calcio durerà due settimane e CR/ non ha perso tempo. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, fuga d'amore a Londra: la suite Bulgari è costosissima. Love story di extra lusso ...

Un hotel a 5 stelle per la CR7 Family, con ogni comfort degno di un miliardario quale è il calciatore cinque volte Pallone d’Oro, che con la sua sua compagna si appresta a godersi qualche giorno in totale relax. La suite nell’hotel a cinque stelle Bulgari dispone di due bagni in marmo, finestre insonorizzate, soggiorno in stile italiano, mini-frigo, caminetto e chissà quante altre comodità per un soggiorno da sogno.