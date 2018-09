Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez fuga d’amore in Sardegna: la bellissima coppia è stata paparazzata nell’arcipelago de La Maddalena, sullo yacht, intenti ad amoreggiare e prendere il sole durante una breve vacanza. Cr7 sta infatti approfittando della sosta del campionato per godersi ancora qualche giorno di riposo in questi scampoli d’estate. L’asso della Juventus si è preso una pausa insieme alla fidanzata e al piccolo Cristiano junior.

La coppia e il bimbo alloggiano in un hotel lusso della catena Marriott ed è stata avvistata nel rinomato ristorante “La Scogliera”, di Andrea Orecchioni, alla Maddalena, avvezzo ad avere tra i suoi clienti personaggi di fama mondiale. Menu a base di pesce e da bere solo acqua minerale, assente l’alcol dalla tavola, ha fatto sapere il ristoratore interpellato dai paparazzi assiepati fuori dal locale una volta che si era sparsa la voce della presenza del campione sull’isola. La foto ha fatto il giro web richiamando l’attenzione di tifosi non solo della Juventus ma anche dei follower della coppia, ormai sempre più social. “Cristiano Ronaldo con la sua Georgina, familiari e amici, oggi è sbarcato al ristorante “La scogliera” di Andrea Orecchioni a La Maddalena. Sceso da una barca arrivata dal Cala di Volpe, CR7, fisico statuario e viso d’angelo, ha molto apprezzato le specialità dello chef Massimo Guzzoni. Al tavolo del campione della Juventus è arrivata una grande ombrina al sale seguita dai gamberoni di Mazara del Vallo alla griglia”, fanno sapere le testate locali.