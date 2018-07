Cristiano Ronaldo alla Juventus: Torino attende l’asso del calcio, certo, ma anche la sua splendida compagna nonché madre di uno dei suoi quattro figli, Georgina Rodriguez. CR7 alla Juve: un cartellino da circa 105 milioni di euro, un ingaggio sui 30 milioni di euro netti all’anno, con un contratto di durata quadriennale. Ma il portoghese cinque volte Pallone d’oro non è l’unico a suscitare interesse, anche la sua bella fidanzata sta attirando l’attenzione della stampa italiana e di tutto il mondo. La bella Georgina Rodriguez, modella 25enne nata in Spagna ma argentina per parte di padre, può vantare guadagni milionari. Dopo essersi preparata in materia di contabilità finanziaria, secondo rumors di questi giorni sarebbe addirittura pronta ad occuparsi della gestione del patrimonio di Cristiano Ronaldo. Sarà lei la nuova Wanda Nara? Colei che ruberà la scena all’argentina moglie di Mauro Icardi? Staremo a vedere, anche se lo stile di Georgina sembra essere molto più sobrio di quello della signora Icardi. Entrambe hanno origini argentine e devono una buona parte della loro notorietà ai compagni e al lavoro di modelle e influencer. I follower su Instagram sono infatti decisamente lievitati da quando fanno coppia fissa con i due calciatori. Belle, ricche e famose, possono vantarsi anche di essere corteggiate dai brand di abbigliamento tra i più importanti.

Georgina Rodriguez alla riscossa: gestirà lei l’impero economico di CR 7?

E ora anche Georgina, compagna di CR 7 da due anni, avrebbe deciso di entrare anche nella vita finanziaria del suo lui, amministrandola. Riporta infatti The Sun che la 25enne spagnola punterebbe ad avere un ruolo di primo piano nella gestione dell’immenso patrimonio di Cristiano Ronaldo. Georgina vorrebbe infatti e ritagliarsi una propria indipendenza economica. Piuttosto che “vantarsi per qualcosa che non le appartiene” preferisce guadagnare soldi per lei stessa, ha dichiarato di recente in un’intervista. Le umili origini della sua famiglia la rendono una ragazza matura nonostante la giovane età e il lusso in cui vive adesso che è compagna del miliardario Ronaldo, ecco che dunque mantiene sobrietà e semplicità e anziché “indossare uno Chanel preferisce comprare uno capo d’abbigliamento più economico“. Dobbiamo crederle? Prima di conoscere Cristiano Ronaldo Georgina era una semplice commessa d’abbigliamento, proveniente da una famiglia molto povera. La sua ambizione però l’ha portata in alto.

Quanto guadagnava e come si è arricchita Georgina Rodriguez

Gergina faceva la modella in negozi di abbigliamento. Rientrata in Spagna dopo un periodo trascorso in Inghilterra per imparare l’inglese e dove lavorò come ragazza alla pari presso una famiglia di Bristol, guadagnava 9,50 sterline l’ora, circa 10€. Poi l’assunsero in un negozio di Gucci: grazie a questo impiego ricevette un invito per una serata organizzata da Dolce e Gabbana dove conobbe Cristiano Ronaldo. Licenziata perché il negozio veniva assediato dai paparazzi, su iniziativa di CR 7 fu assunta da Prada a El Corte Inglés con uno stipendio di 1.200€ mensili. Si ripresentò lo stesso problema: troppo clamore mediatico e quindi perse il lavoro. Da quando è la fidanzata di Ronaldo la sua vita è cambiata radicalmente: su Instagram 6,8 milioni di follower e con le sponsorizzazioni di prodotti legati all’attività fisica e di biancheria intima guadagna 8.500 mila dollari a post. Con la sua attività come modella e influencer pare abbia guadagnato già 4,5 milioni nel 2017, mentre per il 2018 si stima che questa ricaverà poco più di 5 milioni di dollari. Che numeri!