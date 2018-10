Cristiano Ronaldo gossip: la fidanzata Georgina Rodriguez sarebbe gelosa di Raffaella Fico in relazione alle sue recenti dichiarazioni in difesa del campione di calcio portoghese. La Fico, infatti, che con CR7 ha avuto una relazione durata undici mesi, ha difeso a spada tratta il calciatore della Juve, definendolo un vero “gentiluomo” in occasione di diverse ospitate tv. Come riporta Novella 2000, Georgina sarebbe infuriata con Raffaella Fico che nei giorni scorsi lo ha difeso dalle accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga. Secondo i bene informati, l’attuale fidanzata di Cristiano Ronaldo si è detta particolarmente infastidita della difesa che la showgirl nostrana, che da un salotto televisivo all’altro si starebbe mettendo in mostra per via dei suoi trascorsi con il campione, ha fatto al suo fidanzato.

E proprio queste dichiarazioni avrebbero fatto infuriare Georgina, che si è detta profondamente gelosa. La bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, secondo quanto raccolto dal settimanale Novella 2000, pare non abbia gradito le parole di Raffaella Fico, la quale va dicendo in tv di essere stata “Follemente innamorata di Cristiano per 11 mesi. È un ragazzo normale, tranquillo e semplice”. I fatti in oggetto – il presunto stupro – sarebbero avvenuti nel 2009, periodo in cui Cristiano era legato sentimentalmente alla Fico, ex anche di un altro calciatore, Mario Balotelli. La Fico ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 Un giorno da Pecora, e ha rivelato: “Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore, sono stata fidanzata con lui 11 mesi e posso dire che Cristiano è un ragazzo normale, tranquillo, semplice. A casa continuava gli allenamenti, faceva gli addominali dopo cena”.