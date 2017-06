Cristiano Ronaldo e il mistero dei gemelli: annunciata la nascita, ma non sarebbero della fidanzata

Il mistero sulla nuova paternità di Cristiano Ronaldo si infittisce. Recentemente delle foto di Chi avevano mostrato il bomber in compagnia della fidanzata in Corsica, la giovane Georgina Rodriguez, che non nascondeva una gravidanza. La ragazza era visibilmente ancora ai primi mesi di attesa. Ora, secondo la tv portoghese Sic, l’uomo sarebbe diventato padre di due gemellini.

Nati in America l’8 giugno scorso da una madre surrogata – Eva e Matteo – si aggiungerebbero al primo figlio del campione – Cristiano Ronaldo junior di 7 anni – anch’egli nato da una madre surrogata. La stampa spagnola, intanto, dà per certa la relazione tra Ronaldo e Georgina che potrebbe partorire, sempre due gemelli, nei prossimi mesi.

Insomma, una situazione complicata dove – in mancanza di conferme da parte del calciatore – l’unico quadro che pare trovare qualche conferma in tutta questa serie di indiscrezioni pare essere proprio quello appena descritto. Tutto dipende anche da che piega prenderà il rapporto con la nuova fidanzata perché si sa che Ronaldo è campione in tutto ma non in fedeltà amorosa. Staremo a vedere.