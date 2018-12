Cristiano Ronaldo Capodanno a Dubai: foto in piscina extra lusso e dedica d’amore a Georgina. L’asso della Juventus vola negli Emirati Arabi per festeggiare l’arrivo del 2019 al caldo, e sceglie Dubai quale meta per le sue vacanza con la compagna, madre della sua quarta figlia, e i tre bimbi di cui è padre. La pausa dal campionato CR 7 la passerà come al solito in una location esclusiva, circondato dal lusso più sfrenato, com’è suo solito qualunque cosa faccia e dovunque vada.

Già sui profili Instagram della coppia sono arrivati i primi scatti che li ritraggono innamoratissimi mentre si baciano e si godono il relax a Dubai. Il calciatore portoghese ha pubblicato poche ore fa degli scatti di un hotel con piscina che toglie il fiato. Poco fa, invece, ecco la foto in cui bacia la sua amata – la giovane modella spagnola, Georgina Rodriguez – mentre entrambi si rilassano su un divano bianco vista mare. Panorama mozzafiato, lui romantico e di poche parole: “Auguri amore mio!”, scrive nel post. La coppia ha una figlia in comune, la piccola Alana Martina, un anno appena compiuto. Ronaldo è anche il padre dei gemelli Eva e Mateo, un anno, e Cristianinho, otto. Questi ultimi tre nati da utero in affitto.

CR 7 unisce l’utile al dilettevole: confermata la sua presenza alla cerimonia dei Globe Soccer Awards, che si terrà a Dubai il prossimo giovedì 3, la coppia dovrebbe trascorrere i prossimi giorni nel paese arabo, approfittando dunque per festeggiare a Dubai la notte di San Silvestro e l’arrivo del 2019. Georgina Rodriguez ha fatto altrettanto mostrandosi in piscina, nel resort di lusso in cui sta alloggiando con il suo amato. Mostra un decolleté mozzafiato e con una foto bellissima fa gli auguri di buon anno ai followers, ringraziando per la fortuna che il 2018 le ha dato. “Grazie 2018 per avermi reso così felice. Auguri a tutti”, ha scritto la modella fidanzata dell’asso portoghese nella didascalia pubblicata sul suo account Instagram. L’immagine è stata scattata a Dubai. Il suo Cristiano Ronaldo è nominato per i Globe Soccer Awards, un gala che si terrà il 3 gennaio a Dubai. Attendiamo di vederli partecipare più belli e innamorati che mai!