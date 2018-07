Cristiano Ronaldo auto di lusso, ecco le vetture che potreste vedere sfrecciare a Torino: un garage da paura

Un po’ come tutti gli uomini, anche Cristiano Ronaldo è un comune mortale e quando vede una bella auto, con il proprio conto in banca capace di potergli garantire qualunque cosa desideri, non bada a spese andandosi a creare un autentico garage di modelli da urlo che lui usa quando gli è possibile scegliendone fra vari modelli. Dieci milioni di euro circa è il valore del suo parco auto. Per 421 mila euro, ha infatti acquistato una Lamborghini Aventador LP 700-4 (330 mila euro) per poi tuffarsi su una BMW M6 da 86.500 euro. (Continua a leggere dopo la foto)

In Italia, il fenomeno portoghese non sbarcherebbe solamente insieme alla sua famiglia e al suo staff, dato che Ronaldo possiede un vero e proprio parco auto. CR7, difatti, oltre al calcio ha una grandissima passione per le automobili sportive che da anni colleziona e nel suo garage ci sono almeno 20 macchine da far perdere la testa ad ogni intenditore del settore. La punta di diamante è sicuramente la Bugatti Chiron presentata dal giocatore lo scorso settembre; una supercar con 1500 cavalli di potenza in grado di sfiorare i 420 km/h dal valore di circa 3 milioni di euro (circa due mesi di stipendio di Ronaldo) che si aggiunge alla Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport. Immancabile nel garage il marchio Ferrari rappresentato degnamente dalla F12 TDF, dalla 599 GTO e dalla 599 GTB Fiorano. A completare il ricchissimo parco auto di Ronaldo ci sono vari modelli di Porsche, Lamborghini, Rolls Royce, Audi, Mercedes, McLaren,Maserati e Bmw per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro. (Continua a leggere dopo le foto)

Il garage di Cristiano Ronaldo e le sue auto di lusso