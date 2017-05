Cristiano Ronaldo aspetta due gemelli dalla sua Georgina Rodriguez: paparazzati in Corsica

Il campione Cristiano Ronaldo pare aver messo la testa a posto in fatto di donne: la sua recente relazione con la bella Georgina Rodriguez sta evolvendo in un progetto familiare. Il settimanale Chi pubblica, sul numero in edicola da domani le immagini esclusive del pallone d’oro in Corsica con la fidanzata giunta al quarto mese di gravidanza.

Le foto mostrano infatti in modo inequivocabile la gravidanza in corso della ragazza che, sempre stando al settimanale, sarebbe in attesa di due gemelli. La coppia sarebbe legata da qualche mese e fu proprio Chi a rivelare il loro amore in esclusiva mondiale lo scorso autunno. La loro breve vacanza precede di qualche giorno la finale di Champions League che sabato vedrà contrapposte il Real Madrid di Ronaldo e la Juventus. Con la coppia c’era anche il primogenito del calciatore, il piccolo Cristiano jr, che Ronaldo ha cresciuto da solo senza voler rivelare il nome della madre.

Le prime voci di una sua nuova paternità si inseguivano da quando Ronaldo ha pubblicato su Instagram una foto con Georgina in cui entrambi accarezzavano il pancino della ragazza. La mamma del fuoriclasse aveva smentito le voci di un bimbo in arrivo, ma ora Chi conferma tutto e lo documenta con un ampio servizio fotografico. Georgina ha preso il posto nel cuore di Ronaldo di Irina Shayk: i due si sono lasciati nel 2015 e la top model russa è da poco diventata mamma di una bimba, avuta dall’attore Bradley Cooper.