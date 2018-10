Cristian Ronaldo accusato di stupro: parla Raffaella Fico che con l’asso del calcio portoghese ebbe un flirt lungo 11 mesi. “Non credo sia capace di compiere un gesto del genere”, ha detto la ex fidanzata di Mario Balotelli, intervenuta negli studi di Matrix per dare la sua testimonianza su CR7 privato, e prendere le sue difese.

“Non ho dubbi che per una donna essere vittima di violenza sia un fatto devastante, ma al contempo mi chiedo: perché, ammesso che il fatto sussista, denunciarlo dopo dieci anni? Avrà sicuramente le sue motivazioni, che non posso conoscere, ma io avrei denunciato il fatto subito dopo”, queste le sue parole in merito alle tardive denunce di stupro da parte dell’ex modella Kathryn Mayorga. Si apre così l’intervista a Raffaella Fico condotta da Nicola Porro a Matrix, in merito allo scandalo molestie che da settimane sta riguardando l’attaccante della Juve, che, si è detto “tranquillo” e respinge al mittente ogni accusa in attesa che la polizia di Las Vegas – dove si sarebbe verificato il presunto stupro – porti avanti le indagini.