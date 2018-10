Cristiano Ronaldo accusato di stupro da parte di una ex modella, con la quale ebbe un rapporto intimi (da lui mai negato) in un lussuoso hotel di Las Vegas dopo aver trascorso la serata in discoteca. Non sono giorni tranquilli, questi, per l’asso juventino 5 volte Pallone d’Oro, che nei giorni scorsi è stato costretto a volare in Portogallo per discutere con i suoi legali quale strategia difensiva adottare contro Kathryn Mayorga, ex modella americana che ora lo accusa di averla sodomizzata contro la sua volontà una notte di 9 anni fa e il cui silenzio il portoghese avrebbe pagato – sotto presunta pressione del Real Madrid, club calcistico di cui all’epoca dei fatti faceva parte – 375mila dollari mediante accordo extragiudiziale accettato dalla donna.

Lo scandalo però non sembra avere intaccato la felicità di Ronaldo e della sua famiglia, che dagli scatti social appare sempre più unita. La madre e le sorelle difendono CR 7, la fidanzata modella Georgina Rodriguez gli dedica continue frasi d’amore. Nel frattempo va avanti la battaglia legale tra accusa e difesa, fatta finora solo di scoop giornalistici, giacché la polizia di Las Vegas proprio nelle scorse ore ha sentito l’esigenza di chiarire che il calciatore portoghese non è indagato per alcun reato. Ma tant’è, il dubbio si è insinuato nella mente di tanti, e tra accuse e smentite la stampa mondiale si è scatenata sul caso. La bella Georgina, fidanzata di Ronaldo e madre di uno dei 4 figli dell’attaccante della Juventus, in queste ore si gode il lusso di una Spa raggiunta su un jet privato. Questa ostentazione di relax e lusso, in un momento così delicato per il suo compagno, non è stata accolta di buon grado all’unanimità. In tanti hanno infatti criticato la modella argentina, il cui comportamento per diversi utenti sarebbe prova di insensibilità e superficialità da parte sua.

“Tempo di Spa. I nostri figli, la nostra vita. Ti amo Cristiano”, scrive lei per accompagnare alcuni scatti apparsi nelle Instagram Stories nelle scorse ore. La si vede serena e rilassata, con lei i figli, il messaggio d’amore è rivolto a Cristian Ronaldo. La Rodriguez è da quasi due anni la compagna di CR7, i due si sono conosciuti a un party di Dolce & Gabbana e da quel momento sono diventati inseparabili ed hanno avuto anche una bimba, Alana Malana, nata nel novembre del 2017. Georgina ha seguito Ronaldo a Torino, sono una famiglia molto unita: lei lui, la piccola nata un anno fa e i tre figli del giocatore portoghese, avuti da madre surrogata, il più grande de quali ha 8 anni e veste come il papà la maglia bianconera. Il piccolo CR 7 è già una promessa del calcio.