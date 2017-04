Cristiano Ronaldo accusato di stupro: accordo privato con cifra da capogiro per la donna

E’ una vicenda complessa che quella che coinvolge il miglior calciatore del mondo, nonché il più pagato: Cristiano Ronaldo. L’atleta è infatti stato accusato di stupro nell’ambito dell’inchiesta internazionale su presunti ‘affari sporchi’ del mondo del calcio. Il settimanale tedesco Der Spiegel sarebbe venuto in possesso di alcuni documenti scottanti che, se attendibili, provocherebbero un serio danno a Ronaldo.

Secondo il giornale nel 2009 l’uomo sarebbe stato denunciato per stupro da una donna americana alla polizia di Las Vegas. Ma non ci sarebbero state successive inchieste in quanto le parti hanno scelto di accordarsi extragiudizialmente, la ragazza, ai tempi del presunto stupro ventenne, avrebbe accettato di tacere in cambio di 375.000 dollari. Un accordo che sarebbe stato stipulato in presenza di un mediatore del Nevada che ha previsto anche la cancellazione e la distruzione di tutto il materiale (sia elettronico che cartaceo) compromettente a carico del calciatore.

Der Spiegel ha raccolto la dichiarazione del legale tedesco di Ronaldo, che ha commentato il caso al suo posto: “Le accuse sottintese dalle vostre domande devono essere respinte con la massima forza in quanto sbagliate”.