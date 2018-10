A Cremona musica in scena con lo Stradivari Festival

Cremona – È tempo di Stradivari nella bella città lombarda che dal Settecento è conosciuta in tutto il mondo proprio grazie alla produzione dei migliori violini in circolazione, meta di musicisti, artisti, intenditori del suono e dell’estetica. Fino al 14 ottobre si terrà infatti lo Stradivari Festival, durante il quale interpreti di calibro internazionale si esibiranno presso l’Auditorium portando con sé strumenti di pregio, ciascuno con la propria storia secolare.

In occasione di questo evento che richiama turisti e professionisti del settore in grande quantità, la catena Cremona Hotels è pronta per ricevere gli ospiti nei quattro alberghi che, a pochi passo dal centro storico, offrono una ricezione raffinata, comoda, con uno spiccato senso dell’arredamento e un debole per le arti. Non a caso si chiama Delle Arti Design Hotel il quattro stelle in via Bonomelli, ad appena venti metri di distanza dal cuore della città, dove svetta il duomo costruito in marmo bianco di Carrara e rosso di Verona.

Le trenta camere deluxe, la junior suite e le due suite sono inserite in un contesto del tutto speciale vincitore di alcuni premi grazie all’architettura e allo stile innovativo, tra cui nel 2002 il “The European Hotel Design Awards” come migliore nuovo design hotel in Europa, prima struttura italiana a ricevere il tanto ambito riconoscimento.

Un mezzanino con biblioteca, una sala di lettura e un primo piano con corridoio in vetro da cui è possibile avere un’ampia visuale a 360 gradi sono solo alcuni degli elementi che testimoniano l’interesse dei proprietari per la cultura. Quest’ultimo si esprime soprattutto attraverso l’idea di realizzare la cosiddetta Project Room, dove vengono allestite mostre di arte contemporanea. All’esterno, invece, una vetrinetta espone i capolavori del maestro liutaio Giorgio Grisales, Presidente del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”.

La colazione intercontinentale – con una macchina per i pancake all’avanguardia a testimonianza del target internazionale a cui è abituata la struttura – è solo una tappa del percorso artistico che si snoda per tutto l’hotel, fino a raggiungere la corte interna. Infine, agli ospiti è riservato l’uso di un’area fitness e relax con cabina Physiotherm, vasca idromassaggio e palestra.

Uscendo da questo piccolo paradiso in centro città è possibile arrivare nel giro di pochi minuti alle principali attrazioni storiche e al Museo del Violino, dove sono conservati esemplari di inestimabile valore e si ripercorre l’evoluzione dello strumento dagli albori ad oggi.

Il Delle Arti Design Hotel non è tuttavia l’unica soluzione per un soggiorno di classe a Cremona; vale la pena menzionare anche i due quattro stelle Hotel Continental, il cui fiore all’occhiello è il bel ristorante con terrazza al quarto piano, e Impero, da cui si gode di una suggestiva vista sulla cattedrale, oltre al tre stelle Astoria, luogo molto amato dello scrittore Hermann Hesse.

Informazioni utili:

Delle Arti Design Hotel

Via Geremia Bonomelli 8

Cremona

Tel: 0372 23131

Web: www.dellearti.com

Mail: info@dellearti.com