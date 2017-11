Courmayeur Welcome Winter 2018: evento speciale con Nina Zilli e The Gospel Friends Reunion

Ancora indecisi su come trascorrere il Ponte dell’Immacolata? Se siete amanti della montagna non potete perdere assolutamente Welcome Winter 2018, l’evento che segna l’inizio ufficiale della stagione invernale. Special guest della serata saranno Nina Zilli e le voci del coro gospel The Gospel Friends Reunion: ad animare l’evento saranno invece Federico Russo e Rosaria Renna.

Sarà l’8 dicembre la data in cui a Courmayeur verrà inaugurata la stagione invernale italiana 2018: Welcome Winter 2018, un grande evento realizzato in collaborazione con Maserati e Cantine Ferrari e con il supporto di American Express. Le luci di Courmayeur si spegneranno alle ore 18.10:, momento in cui Federico Russo, – presentatore radio e TV – salirà sul palco della Maserati Mountain Lounge e insieme a Rosaria Renna, in collegamento in audio-video da Piazza Abbé Henry, daranno il via alla serata, diffusa in livestream anche in piazza Brocherel e sui canali social della località. Alle 18.30, invece, Arianna Fontana – campionessa di short track e portabandiera italiana alle Olimpiadi Invernali 2018 – premerà il pulsante che sancirà l’inizio della stagione invernale italiana, accendendo il grande albero di Natale di Piazza Abbé Henry, le luminarie del centro e sotto un cielo rischiarato dai colori dei fuochi d’artificio. Al termine della serata saliranno invece sul palco Nina Zilli e, in Piazza Abbé Henry, le voci gospel “The Gospel Friends Reunion”.

“Courmayeur, località’ di fama internazionale, raffinata e autentica, rispecchia appieno alcuni dei valori che caratterizzano da sempre il marchio Maserati, quali esclusività’, cura nei dettagli, stile e performance tipicamente italiani” – ha affermato Alberto Cavaggioni, Head of Maserati Europe – “È proprio per la comunanza di questi valori che abbiamo scelto Courmayeur in occasione del prossimo Welcome Winter per presentare la nostra nuova gamma di vetture MY18, dalla berlina sportiva Ghibli, all’ammiraglia Quattroporte fino all’ultima nata Levante, the Maserati of SUVs”. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’iniziativa.

In copertina: Welcome Winter – Foto: Lanzeni