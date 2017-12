Courmayeur stagione invernale 2018: “Welcome Winter 2018” apre le danze [Foto]

Courmayeur ha dichiarato ufficialmente aperta la stagione invernale italiana 2018 con l’evento speciale “Welcome Winter 2018”, realizzato in collaborazione con Maserati e Cantine Ferrari e con il supporto di American Express, i tre partner di località. Durante la serata, luci natalizie ma anche tanta buona musica hanno intrattenuto il pubblico tra l’esclusiva Maserati Mountain Lounge ma anche Piazza Abbé Henry e Piazza Brocherel.

“L’ inverno a Courmayeur non è solo neve ma anche sport, cultura, enogastronomia, eventi ed ospitalità. L’evento di questa sera incarna completamente questo. Le nostre ambizioni sono alte ma non poteva essere diversamente visto che siamo ai piedi del Monte Bianco” – ha dichiarato Stefano Miserocchi, Sindaco di Courmayeur. A dare il via alla serata – della quale vi mostriamo qualche immagine – sono stati il presentatore TV Federico Russo e la speaker radiofonica Rosaria Renna: ad accendere il maestoso albero di Natale è stata invece Arianna Fontana, campionessa di short track e portabandiera italiana alle Olimpiadi Invernali 2018.

La serata di “Welcome Winter 2018” a Courmayeur si è conclusa con la performance di Nina Zilli, volto di Italia’s Got Talent, che ha cantato cinque brani dedicati ad ogni mese dell’inverno e con le delicate voci gospel di “The Gospel Friends Reunion” che si sono esibiti con i canti più conosciuti ed emozionanti della tradizione natalizia.

Photo Credit: Welcome Winter 2018 – Courtesy of Havas PR Milan Press Office