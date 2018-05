Costumi da bagno donna 2018: i modelli più trendy che vedremo nelle spiagge questa estate

Costumi da bagno donna 2018: ecco le tendenze della moda mare di questa estate presentate in passerella. Ecco quali sono i costumi da bagno da mettere nella valigia per le vostre vacanze estive 2018: è certamente tornato di moda il costume intero. Must have il trikini e i modelli semplici e sgambatissimi, proposti da tutti i brand, tra cui Versace a Balmain, che, completati da accessori scelti ad hoc, si trasformano in un capo versatile, che con degli short sexy e strappati si trasforma in un body sensuale adatto per gli aperitivi nelle calde serate estive.

Le fantasie sono le più svariate: fiori, tanti fiori, in un tripudio di colori in cui dominano il giallo, l’arancio e il verde. E poi ancora conchiglie, frutta ma anche righe e pois. Largo quindi alla fantasia. Il classico nero, elegante e sobrio, ovviamente non tramonta mai, e per le donne che anche in spiaggia non vogliono perdere un tocco di sensualità, questa estate il color oro sarà quello prescelto per essere chic e sexy anche al mare.

Sì anche al costume da bagno sportivo che rimanda ai modelli diving, intero o due pezzi con la fascia che lascia il posto al bra sporty, da usare anche come top-micro canotta. Riconfermato anche quest’anno il bikini a triangolo. In sfilata lo hanno proposto Alberta Ferretti, Francesco Scognamiglio e Jeremy Scott. Lo slip è molto ridotto e a vita bassa, idem dicasi per la parte alta che lascia poco spazio alla immaginazione. Torna anche il costume stile vintage a vita alta e ricco di drappeggi, per un look chic e sofisticato come suggerisce Michael Kors, e che permette alle donne non proprio filiformi di valorizzare la propria silhouette. Super trendy anche la combinazione maglia più slip, soluzione di styling tanto sportiva quanto sexy, e il costume con cintura, per le donne che vogliono mettere in risalto il proprio girovita.