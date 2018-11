Costanza Caracciolo incinta: la compagna di Bobo Vieri sta per dare alla luce la sua prima figlia ed ora che la gravidanza è agli sgoccioli ha postato una foto allo specchio che la ritrae sexy e in slip. L’ex velina 28enne è incinta di una bambina e a giudicare dal pancione si direbbe che al parto manchi davvero poco. Pioggia di complimenti per lei sui social, ma anche delle critiche. Cattiverie gratuite che la prendono di mira per i chili acquistati durante la gravidanza. L’aumento di peso, si sa, è la normalità per una donna incinta e nel caso di Costanza, davvero, ciò che colpisce è il suo essere riuscita a mantenersi in linea perfetta, altro che chili in più!

Eppure sono stati diversi i followers che hanno notato e commentato le vistose forme della Caracciolo, arrivando addirittura ad accusarla di essere ingrassata troppo. Parole cattive tra i commenti, che nemmeno ripetiamo. Tuttavia oltre 51mila like alla foto dimostrano che gli odiatori sul web, per fortuna, sono sempre una minoranza. “Eri già una bella ragazza, ma la gravidanza ti ha reso ancora più bella”. La bella Costanza è orgogliosa delle sue forme e del suo pancione, tanto che sono molteplici gli scatti su Instagram che la ritraggono con il pancione, nella sua interezza. Ciò non toglie che le critiche gratuite l’abbiano infastidita, come lei stessa ha fatto notare nelle Instagram Stories. Costanza non ha dunque nascosto l’amarezza provata per gli insulti ricevuti proprio nel periodo più speciale e delicato della sua vita.