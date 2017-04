Costa Fascinosa prenotata interamente per un matrimonio di lusso in stile Bollywood

Se pensate di aver visto tutto ora vi toccherà ridisegnare la vostra idea di matrimonio di lusso. Un’intera nave da crociera prenotata per celebrare un matrimonio da favola. Per la prima volta una nave della flotta di Costa Crociere è stata richiesta in esclusiva per festeggiare un sontuoso matrimonio. Dal 6 al 9 aprile 2017, Costa Fascinosa (114.500 tonnellate di stazza e 3.800 ospiti di capacità massima) solcherà il mar Mediterraneo ospitando le nozze di Adel Sajan, figlio dell’industriale indiano Rizwan Sajan, fondatore e presidente della Danube Group, azienda con sede a Dubai leader nella vendita di materiali per l’edilizia. Durante la crociera Adel Sajan, che è direttore della Danube Group, sposerà l’affascinante Sana Khan, regina di bellezza, artista e scrittrice.

Quattro giorni di festeggiamenti in perfetto stile “Bollywood”, sotto la regia di una delle più note agenzie di wedding planner indiane, la Wedniksha, con oltre 1.000 invitati, tra cui star dello spettacolo e personalità provenienti in prevalenza da India ed Emirati Arabi. Costa Fascinosa salperà da Genova il 5 aprile, con a bordo gli sposi, i familiari e lo staff appositamente selezionato per l’occasione, alla volta di Barcellona, dove invece il 6 aprile imbarcheranno gli invitati, dando il via ai festeggiamenti. Il 7 aprile arriverà a Marsiglia, che gli ospiti potranno visitare con un’intera giornata di escursioni, prima degli eventi della serata. Il giorno successivo la nave farà rotta verso Cannes, dove, a bordo della nave ferma in rada, si celebrerà il matrimonio. La fine della crociera è prevista il 9 aprile a Savona.

Il programma della crociera comprende feste a tema in tante aree diverse di Costa Fascinosa, cene di gala, party, ed esibizioni di special guest. Il matrimonio seguirà i rituali della tradizione indiana riadattati in chiave moderna a bordo della nave. Il Sangeet, in programma venerdì 7 aprile, è la festa che da tradizione precede il giorno del matrimonio; una cerimonia che in origine veniva organizzata per preparare la sposa al grande giorno, ma che col tempo si è trasformata in una festa in onore di entrambi gli sposi. Si terrà nel teatro di Costa Fascinosa, che sarà appositamente riadattato per ospitare l’evento. Sabato 8 aprile, invece, sarà il giorno delle nozze, con la cerimonia del Baraat. Lo sposo, accompagnato dalla famiglia e dagli amici, attraverserà in corteo i ponti esterni della nave per raggiungere la sua promessa sposa, pronta ad attenderlo sul ponte superiore in una spettacolare apparizione. A seguire la cena di gala a bordo piscina, ricca di spettacoli e musica dal vivo, che proseguirà coinvolgendo nelle danze tutti gli ospiti. L’offerta culinaria sarà eccezionale: a bordo di Costa Fascinosa saranno presenti infatti anche 60 chef selezionati direttamente dalla famiglia Sajan, che si coordineranno con la brigata di cucina della nave nella preparazione di un’ampia gamma di piatti delle tradizioni culinarie di diverse parti dell’India e dell’Asia.