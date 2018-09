Costa Crociere offerte di lavoro 2018: i corsi da non perdere per lavorare nelle navi di lusso

Costa Crociere è una compagnia di navigazione italiana dedicata all’attività crocieristica. La sede principale si trova a Genova. La Costa Crociere appartiene al Gruppo Carnival Corporation & plc e controlla la tedesca AIDA Kreuzfahrten. Fino al 2014 il gruppo Costa Crociere S.p.A. comprendeva anche la spagnola Ibero Cruceros, marchio nel frattempo dismesso. Dal 2014 ha iniziato a promuovere un modello di business orientato allo sviluppo sostenibile pubblicando il bilancio di sostenibilità. Attraverso la Costa Crociere Foundation si è data l’obiettivo di migliorare le comunità italiane dal punto di vista sociale e ambientale. Le nuove navi in costruzione saranno alimentate a gas naturale liquefatto, che ha un minore impatto ambientale. Durante l’anno la nota compagnia di navigazione italiana, in collaborazione con altri enti e istituti, organizza percorsi formativi gratuiti finalizzati alle assunzioni sulle navi da crociera. I corsi Costa Crociere sono rivolti, generalmente, a disoccupati e mirano a formare figure qualificate da inserire nel personale di bordo. Al termine delle attività formative, infatti, una buona parte degli allievi viene assunta per la copertura di vari posti di lavoro Costa Crociere. Gli inserimenti avvengono, solitamente, mediante contratti a tempo determinato, per lo più della durata di 4 / 6 mesi, eventualmente rinnovabili. Si tratta di una interessante opportunità per coloro che desiderano lavorare nel settore della navigazione turistica, all’interno di una delle maggiori compagnie crocieristiche al mondo.

Costa Crociere Italia offerte di lavoro: corsi gratuiti, ecco quali

Sono aperte le selezioni per partecipare al corso di formazione per Children and Teen Animator a bordo di Costa Crociere. Il corso gratuito è organizzato in collaborazione con Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e Regione Liguria ed è rivolto a 20 allievi. Avrà la durata di 364 ore e si svolgerà a Genova. Il Gruppo Costa Crociere assumerà almeno il 60% degli allievi sulle proprie navi. E ancora, sono aperte le candidature per partecipare al corso per Hospitality Service Specialist, per la copertura di posti di lavoro in Costa Crociere, organizzato dal Gruppo in collaborazione con Confcommercio Trentino e l’Agenzia del Lavoro della Provincia Trentino. Il percorso formativo è gratuito ed è finalizzato alle assunzioni sulle navi da crociera di almeno il 60% degli allievi. Si svolgerà a Trento, con una durata di 350 ore, ed i posti disponibili sono 20.

In ultimo, sono aperte le selezioni per il corso gratis per Cuoco Tecnologo organizzato dal Gruppo Costa Crociere e Assindustria Consulting in collaborazione con la Regione Marche. Il 67% di coloro che avranno superato il percorso formativo saranno assunti dal Gruppo Costa Crociere e impiegati su navi da crociera all’interno dello staff di cucina. Il corso si svilupperà in 487 ore tra affiancamento on the job e formazione pratica specialistica. Si svolgerà a Pesaro ed è rivolto a 10 allievi.