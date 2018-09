Costa Crociere offerte di lavoro 2018: il piano assunzioni, ecco posizioni aperte e tutto quello che devi sapere (GUIDA COMPLETE)

Costa Crociere SpA è la più grande compagnia crocieristica italiana e una delle maggiori al mondo. Fa parte del Gruppo Carnival Corporation & plc, leader mondiale nel settore. Fondata nel 1854, a Genova, oggi la società controlla anche il marchio AIDA Cruises e impiega oltre 19mila dipendenti raggiungendo, con le proprie navi, più di 250 destinazioni in tutto il mondo. E il piano di Costa Crociere prevede 4.500 assunzioni entro il 2022. Prosegue il maxi piano di assunzioni da tempo annunciato dal Gruppo Carnival, insieme a Costa Crociere, e rivolto a diplomati e laureati. Intanto, al momento, sono oltre 30 aperte le posizioni per Logistic Operator / Provision Master, Onboard Sales & Marketing Manager, French Hospitality Service Specialist, Animatori per ragazzi e per adulti, Tecnico Luci, Fotografi.

Costa Crociere offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Per quanto riguarda le figure ricercate, numerose le possibilità per i laureati in Economia, Marketing, Ingegneria, Amministrazione, Managment. Non mancano le opportunità di impiego per addetti al servizio clienti, camerieri, addetti alle pulizie, camerieri, fattorini, cuochi, pizzaioli, baristi, animatori, fotografi, ufficiali di coperta e di macchina, manutentori e molti altri profili.

Costa Crociere offerte di lavoro 2018: posizioni aperte e info utili

I candidati selezionati potranno lavorare nell’ambito di vari settori, quali i servizi per gli ospiti e la manutenzione tecnica, la ristorazione, le Risorse Umane e la gestione e conduzione delle navi. Numerose anche le offerte di stage a scopo assunzione destinate ai giovani di talento. Qui di seguito, il dettaglio delle figure ricercate: